タレントの三田寛子（60）が6日、自身のインスタグラムを更新。推しとの“2ショット”を公開した。三田は「もうすぐ初恋の推しのライブ会えると思うとドッキン」とつづり、韓国の人気男性グループ「2PM」のジュノの巨大ポスター前で撮影した写真を投稿。「初めてのツーショットの思い出の写真です」とつづっていた。2PMは5月9、10日に東京ドームで公演を予定しており、今から楽しみにしている様子だった。