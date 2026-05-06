「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）広島が今季ＤｅＮＡ戦初勝利。昨年から続いていた同戦の連敗を「９」で止めた。投打の歯車がかみあった。打線は三回、菊池の３号左越え３ランで先制。３−０の五回は、打者一巡１０人の猛攻。相手のミスもあって５点を奪った。秋山が右前適時打を放ち、平川も続き中前２点適時打。さらに六回には、持丸が２試合連続本塁打となる２号右越えソロを決めた。先発した栗林は