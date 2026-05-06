◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンドーム）圧巻、無双投球の高橋遥人投手のヒーローインタビューが、ファンの注目度を高めた。3試合連続完封のマウンドとは別人のような、しどろもどろのアナウンサーとのやりとりに、スタンドもしっかり反応した。最初に沸いたのは「伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで」のコメント。4月29日のヤクルト戦（神宮）では「キャッチャーの人」と表現していた高橋が、