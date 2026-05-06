サッカー日本代表の森保一監督が6日、長崎市でのJ1百年構想リーグを視察後に取材に応じ、骨折したドイツ1部リーグ、フライブルクの鈴木唯人について言及した。15日のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本代表メンバー発表を前に「経過を見て、その先の見通しを立てた上でドクターに判断してもらい、プレーできるのであれば選考のテーブルに乗せる」と説明した。フライブルクは4日に右鎖骨の骨折と診断され、手術を受け