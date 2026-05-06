サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのリーグ優勝が間近に迫っている状況で、１０日に行われるレアル・マドリードとのエル・クラシコの観戦チケットが事実上の完売となっている。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙スポルトなどが伝えている。少なからず優勝が決まる可能性があり、さらに相手は永遠のライバルだということで一般席でも価格は高騰。５００ユーロ（約９万２０００円）、６００ユーロ（約１１万円）、８０