ゴールデンウィーク、各地の行楽地もにぎわいましたが、ここにも緊迫する中東情勢が暗い影を落としています。原油高騰の影響は、キッチンカーや、昔ながらの「みたらし団子」にも及んでいます。 ■プラ容器にスプーンも…キッチンカー悩ます「ナフサショック」 ゴールデンウィーク5連休最後の6日、愛知県豊橋市の「のんほいパーク」は多くの人でにぎわいました。パ&