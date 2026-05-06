北海道滝上町では、５月６日未明から１０時間以上にわたり停電が続きました。午後２時半ごろにはすべて復旧しましたが、町内では観光施設に影響が広がりました。（岡嶋カメラマン）「ただいま信号は消えたままです」午前８時半ごろの滝上町です。停電で信号機が消え、車は左右を確認しながら慎重に運転している様子です。滝上町では５日午後１１時４２分に、観測史上最も強い最大瞬間風速２９メートルを記録しました。この影