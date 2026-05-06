＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞「覚えてないんですよ。あまり記憶が…。夢のなかでやっていた感じで」。1年前の激闘は藤田さいきにとって、ぼんやりとした思い出だ。【写真】1年前…力尽きておんぶで運ばれる藤田さいき東コースで行われた昨年大会は、トータル7アンダーで並んだ申ジエ（韓国）とのプレーオフで敗れ2位。もともと体調不良