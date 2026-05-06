人気お笑いコンビ『千鳥』のノブさんの姪で、自転車・BMXライダーの早川優衣さんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。結婚式の様子を公開しました。【写真を見る】【 千鳥・ノブの姪 】早川優衣が結婚式を報告「人生でいちばん幸せな日」お気に入りのカラードレスは「着替えたくなかったです」 早川さんは、「人生でいちばん幸せな日」と書き出すと、ウエディングドレスに包まれた早川さんが夫婦で祝福されながら歩く写