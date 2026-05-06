岩手県大槌町の山林火災の熱源調査の過程で、クマの親子3頭がヘリコプターの特殊なカメラに捉えられました。大槌町の山林火災の現場に火が残っていないか、きょう早朝からヘリによる調査が行われました。高精細な赤外線カメラと目視による確認の結果、吉里吉里地区南部の岬の先端部で炎が出ているなど、3か所の熱源が確認されました。また、熱源の周辺に親子のクマが少なくとも3頭いることも確認されました。クマの正確な大きさは