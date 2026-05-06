イギリスの伝説的ロックバンド「ザ・ローリング・ストーンズ」がおよそ3年ぶりに新作アルバムをリリースすると発表しました。アメリカ・ニューヨーク市内のイベント会場。壁にはおなじみのマークがあります。5日に開かれたのは、ザ・ローリング・ストーンズの新作アルバムの発表会見。日本メディアで唯一、JNNが会場内での取材を許可されました。記者「大きな歓声が上がって、メンバーが今、会場に入ってきました」御年82歳のミッ