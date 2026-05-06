6日朝、福島県の磐越自動車道で部活動の遠征中の高校生を乗せたバスがガードレールに衝突し、1人が死亡、26人がけがをしました。現場付近から中継です。事故があったのは6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市熱海町の磐越自動車道です。警察によると、新潟県に住む68歳の男性会社員が運転するマイクロバスがクッションドラムに衝突し乗客が車外に投げ出され、このはずみで後ろを走っていたワゴン車1台がガードレールに衝突しました。