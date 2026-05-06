俳優の上田竜也が6日、舞台『リプリー』初日前会見＆公開ゲネプロに参加。共演した木村了から「真面目で誠実」と絶賛された。【舞台ショット】スタイリッシュなシーン続々、上田竜也出演の舞台『リプリー』上田は巧妙で冷酷でありながら人を惹きつける主人公トム・リプリーを演じるにあたり、「何が正解かわからない。了くんはめちゃくちゃ頭良いので、丁寧に教えてくださった」と共演者に助けられながら作品に向き合ってきた