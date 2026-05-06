タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れ、子どもたちの好みの違いによるアトラクション選びの難しさや、食事で断念したことを明かした。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「子連れディズニー」というタイトルでブログを更新し、夫でタレントのアレクことアレクサンダーと3人の子どもたちとパークを訪れたことを報告。「子どもたちとディズニーは乗れる