アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/06営業日時点＝ 上海ゴム 1.77％ 上海銅 1.36％ 上海異形鉄筋 1.31％ 大連ポリエチレン 0.37％ 上海重油 -0.02％ 大連とうもろこし -0.66％ ＊数値は前日比％