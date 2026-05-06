４月スペイン非製造業ＰＭＩは４７．９に低下（市場予想５１．９、前回３月５３．３） 47.9は2022後半以来の低水準。 スペインのサービス部門は、新規受注と信頼感の両面で著しい低下に見舞われた。 中東紛争による悪影響が、今月のコスト急上昇と需要環境の圧迫につながった。 新規輸出受注が大きな打撃を受け、2022年7月以来の低水準に落ち込んだ。 スペイン企業の先行きに対する景況感も、2022年12月以来の低水準