４月伊非製造業ＰＭＩは４９．８（市場予想４７．９、前回３月４８．８） 事業活動水準は、ほとんど変化なし。 輸出販売が大幅に減少したものの、全体の新規受注は増加に転じた。 コスト圧力は強まったが、価格転嫁（販売価格のインフレ）は沈静化した。 中東での戦争勃発による不確実性は、第2四半期に入っても引き続きイタリアのサービス部門の重し。 企業は増大するコスト圧力に直面し続けているだけでなく、それ