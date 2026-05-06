女優でアーティストの松田ゆう姫が曜日コメンテーターを務める６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）を欠席した。この日の番組冒頭、ともに番組コメンテーターを務める元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一、タレント・小原ブラスのみが座ったコメンテーター席が映り、ＭＣの垣花正が「今日は松田さんがですね。体調不良のためお休みということです」と説明した。プライベートでも親しい小原は「姫（松田