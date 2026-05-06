◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節千葉３―０ＦＣ東京（６日・味の素スタジアム）千葉が連敗を脱出し、後半戦初勝利を飾った。先制は千葉で前半６分。ゴールキックからボールをつなぎ、最後はＭＦイサカ・ゼインのクロスに反応したＦＷカルリーニョス・ジュニオが今季自身２ゴール目となるネットを揺らした。後半２８分、クロスのこぼれ球に途中から入ったＭＦ姫野が押し込んで追加点。今季ここまでゴールのなかった