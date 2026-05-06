◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節清水１−１（ＰＫ５−３）Ｃ大阪（６日・アイスタ）清水はＣ大阪と１―１で突入したＰＫ戦を５―３で制し、２連勝を飾った。ホームでは３月２２日の広島戦以来、約１か月半ぶりの白星。今季初出場となったブルガリア代表ＦＷアフメド・アフメドフ（３１）が、土壇場で同点弾を呼び込む働きを見せた。後半３１分、ＦＷ呉世勲に代わってピッチへ。１点を追う展開で「チームを助けよう」