警察署の駐車場に止まっていたパトカーに石を投げつけて、窓ガラスを割ったなどとして35歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】警察署に止まっていたパトカーに石を投げ…窓ガラス割った疑い 35歳男を逮捕 犯行の様子は防犯カメラに ｢石を当てたけど壊していない｣ 愛知 逮捕されたのは、愛知県清須市に住む介護職員の木田裕之容疑者35歳です。 警察によりますと木田容疑者は、5月3日午後3時過ぎから午後5時過ぎま