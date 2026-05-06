まいたけの根元、切り落としてない？「裏ワザ」の人気記事は クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！まいたけを無駄なく使う下処理法や、漬け込み不要の「味玉」調理ワザに注目が集まりました。 第5位:舞茸をおいしく食べるための下処理ワザ 5位にランクインしたのは、舞茸本来の