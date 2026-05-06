◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）中日は、阪神の先発・高橋を前に、２安打無得点。前回対戦となった４月１２日に続いて、２度目の零封。これで、今季３度目の完封負けで、連勝は３でストップした。前日は２試合連続で今季最多タイの７点を奪った打線が、この日は沈黙。好投手相手に、二塁すら踏めず、攻略の糸口を見いだせなかった。井上監督は「ミーティングをやって準備してきたけど、望んで