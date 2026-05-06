MLBデトロイト・タイガース傘下マイナーの韓国人右腕、高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が米球界で挑戦を続ける意思を明かしたと6日、韓国メディアが報じた。韓国メディア「スポーツ朝鮮」によると、コ・ウソクの古巣であるKBO、LGツインズのヨン・ギョンヨプ監督が前日5日に今季中のLG復帰意思がコ・ウソク本人にないと明かしたという。LGツインズは抑え投手のユ・ヨンチャンが肘の手術を受けるため守護神が不在となった。そ