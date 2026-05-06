◇セ・リーグ中日0-2阪神（2026年5月6日バンテリンドーム）二塁も踏めない完敗だった。中日は2回1死からボスラーが右前へチーム初安打。石伊、鵜飼が凡退し、先制機を逃した。4回は先頭の福永が中前へ。しかし後続が倒れ無得点。その後は一人の走者も出せず、阪神・高橋にシャットアウトを許した。今季初対決だった4月12日も、5安打の完封負け。2試合連続でシャットアウトを許し、井上監督もサバサバした口調で試合を振