タレント松田ゆう姫（38）が6日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生出演を体調不良で欠席した。通常3人のコメンテーター席には、元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一と、タレント小原ブラスだけが座っていた。MC垣花正は「今日は松田さんが体調不良のため、お休みということです」と説明した。その後、MC陣が何事もなかったように進行しようとすると、ブラスから「触れてあげろよ〜！“松田さん、お休み”につ