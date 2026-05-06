３日に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」では、有吉弘行が妻・夏目三久さんが無くしてしまったという片方のイヤリングを都内の公園で捜索。番組では「３つのサポート」を用意、その１つが、メディアに出ずっぱりの警察関係者だった。この日は有吉が、妻の無くしたイヤリングを都内の公園で捜索。かなり広い公園で、花をモチーフにしたゴールドのイヤリングで、妻にとっては思いで深い品物だという。有吉は素手で公園の端