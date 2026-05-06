【ワシントン＝栗山紘尚】米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は５日、電話会談を行った。米国務省によると、電話会談はロシア側の要請で行われ、米露関係のほか、ウクライナやイラン情勢を議論した。米露外相による電話会談は、公表されているものでは昨年１０月以来、約半年ぶりとなる。露外務省の発表によると、国際情勢のほか、米露間の対話のスケジュールも協議したといい、「建設的で実務的な会談だっ