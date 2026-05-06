菓子メーカーの「シャトレーゼ」は、2026年5月31日まで、オンラインショップ限定で「5月の福箱」を販売中です。送料込みで3350円〜シャトレーゼの「福箱」は、季節のおすすめや人気商品が楽しめる通販限定のお得な詰め合わせです。今月も「お菓子セット」と「アイス・冷食セット」の2種類が登場しています。お菓子セットお菓子セットの福箱には、「瀬戸内レモンブッセ」や「おひさま香るレモンケーキ」、「梨恵夢瀬戸内レモン」