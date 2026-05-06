2026年５月６日、FC東京がJ１百年構想リーグでジェフユナイテッド千葉と対戦。リーグ４連勝中のホームチームは落ち着かない立ち上がりとなり、６分にはパスミスをきっかけに先制された。その後も後手に回るケースが散見されるなど、リズムを掴めない展開となったのだ。なかでもCBの大森理生が攻守両面で精彩を欠いた印象で、実際、彼のパスミスからピンチに陥るシーンはあった。千葉のハイプレスに苦しみ、なかなか主導権を