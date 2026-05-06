■台風第5号(ハグピート) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月06日16時15分発表気象庁 6日15時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    カロリン諸島中心位置    北緯8度25分 (8.4度)東経147度20分 (147.3度)進行方向、速さ    西 ゆっくり中心気圧    1002 hPa中心付近の最大風速&#1