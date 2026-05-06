テゲバジャーロ宮崎が、明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST-Bの首位通過を確定させた。宮崎は6日の第15節で最下位のFC琉球を1−0で撃破した。昨季J3リーグ得点王の橋本啓吾をケガで欠くなかでもチームとしての進化をピッチ上で示し、勝利「13」、PK負け「1」、90分負け「1」の圧倒的な成績で勝ち点「40」に到達。3試合を残して首位が決定した。秋春制への移行に伴い行われている特別大会は、4グループに分