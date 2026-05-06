水戸ホーリーホックは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で鹿島アントラーズと敵地で対戦。この試合の前半、DF牛澤健が一発退場となった。30分、鹿島のGK早川友基が前線へロングボールを送ると、これに反応したレオ・セアラが最終ラインの裏へ抜け出そうとする。必死に追走した水戸の牛澤だったが、背後から倒してしまい、決定的な得点機会の阻止（DOGSO）と判断され、飯田淳平主審はレッドカードを提示