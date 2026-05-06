今週の日経225先物は、6万円台を固める動きが意識されやすいだろう。連休中の米国市場はイラン情勢に対する警戒感から売られる場面もみられたが、ヘグセス米国防長官が「イランとの停戦は維持されている」「米国は戦闘の再開を望んでいない」との考えを示したと伝わり、5日のNYダウは3日ぶりに反発し、S＆P500指数とナスダックは最高値を更新した。 日経225先物は、祝日取引で5万9000円～6万円辺りでのレンジ推移が続