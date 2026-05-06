ドジャース・大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発登板。7回4安打2失点8奪三振と好投したものの、打線の援護なく2敗目（2勝）を喫した。チームは1―2で敗戦。デーブ・ロバーツ監督やチームメートからは、大谷を擁護する声が相次いだ。MLB公式サイトなど米複数メディアが試合の様子を報じている。 ■指揮官「本当にいい登板だった」 ドジャース移籍後