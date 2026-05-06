ゴールデンウイーク最終日の５月６日は天候にも恵まれ、７月並みの暑さとなるところもありました。観光地は多くの人で賑わい、連休の締めくくりを楽しむ姿が見られました。（原田記者）「帯広です。朝から気温がうなぎのぼり。こちらの看板計では夏日です」午後４時までに最高気温２７．１℃が観測された帯広市では、２０２６年で初めての夏日となりました。マチでは半袖姿で歩く人が多く見られ、中には紫外線対策をし