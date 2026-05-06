札幌市北区で５月６日午前、プレハブ小屋が全焼する火事がありました。けが人はいませんでしたが、火の勢いが強く、隣接する住宅にも延焼しました。プレハブ小屋から黒煙と炎が激しく上がっています。火事があったのは、札幌市北区篠路２条５丁目にある配管業者のプレハブ小屋です。午前１０時２０分ごろ、配達業者から「プレハブが燃えている」と消防に通報がありました。この火事でプレハブ小屋が全焼したうえ、隣接する住宅にも