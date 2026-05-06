2026年5月5日、中国メディアの上遊新聞によると、河南省の嵩山（すうざん）景区で登山者をあおるような標識が一部の批判を受けて撤去されたものの、多くの観光客の要望により復活した。嵩山景区の太室山の中腹に設置されていた「もう登れないでしょ、ハハハハハ」という文言のネットで人気の標識が、1日からのメーデー連休中に一時的に真面目な内容に差し替えられた。この標識は急勾配の途中に設置されており、登山者の共感を呼ぶ