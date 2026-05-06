京都府南丹市の山林に、小学生の男の子（当時11）の遺体が遺棄された事件。 死体遺棄の容疑で逮捕されていた父親（37）について、警察は5月6日、殺人の疑いで再逮捕しました。 さらに、男の子の遺体が、殺害後に「少なくとも4カ所」に転々と移動させられたとみられることも、新たにわかりました。 ■公衆トイレで絞殺か 5月6日に殺人の疑いで再逮捕されたのは、南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）です。 安達容疑者