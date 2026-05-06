中日戦に先発した阪神・高橋＝バンテリンドーム阪神の高橋が3試合連続完封で4勝目を飾った。制球が抜群で前回に続いて無四球。10奪三振、単打2本で二塁を踏ませなかった。打っても0―0の六回に左前打を放ち、高寺の1号2点本塁打につなげた。中日は連勝が3でストップ。