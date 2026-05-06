6日午後1時25分ごろ、岩手県大槌町の町役場付近で、「山林が燃えている」と目撃者から119番があった。地元消防によると、けが人や住宅への延焼は確認されていない。2日に鎮圧した大規模山林火災との関連はないとみられる。