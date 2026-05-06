◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2026年5月6日東京D）巨人は今季4度目の零敗を喫して3カード連続負け越し。ヤクルト戦は開幕から3カード連続の負け越しとなった。先発のドラフト1位・竹丸は並木にプロ初被弾となる先頭打者弾を浴びるなどプロ最長の6回2/3を投げて7安打5失点で今季2敗目。阿部監督は「よーいどんで打たれて。切り替えられるかなと思ったんだけどね。なんとかあそこまで投げてくれた。最後は代えるのは簡単