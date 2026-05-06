5月5日、歌手の中森明菜が、経済報道番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（テレビ東京系）に出演し、単独インタビューに応じた。貴重なテレビ出演となったが、SNSでは中森のビジュアルに注目が集まっている。中森は『WBS』の新しいエンディングテーマ曲『カサブランカ』を歌唱している。経済番組のインタビューということで、“経済” について聞かれ、「経済は弱いほうなんですけど、一生懸命見るようにしている」と、