巨人の竹丸和幸投手（２４）が６日のヤクルト戦（東京ドーム）に６度目の先発。初回先頭打者からプロ初被弾を含む２発を浴びるなどで、７回途中７安打５失点で降板した。初回の１球目、先頭・並木への直球をいきなり左翼スタンドへ運ばれ、公式戦では初被弾となる先制ソロを許した。続くサンタナに四球、一死後にも内山に再び四球を与えて一死一、二塁。増田の左前適時打で２点目を失い、立ち上がりに誤算が生じた。それでも