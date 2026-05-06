先発の深沢は5回途中で8安打8失点■広島 10ー0 DeNA（6日・横浜）DeNAは6日、横浜スタジアムでの広島戦に0-10で完敗した。先発したが5回途中で8安打8失点（自責点3）の深沢鳳介投手について、相川亮二監督は「しっかり調整してきたなら5回を投げ切ってほしい」と苦言を呈した。深沢はこの日を含め、先発した3試合でいずれも5回をもたずに降板。指揮官は「決して悪い投球ではなかったんですけど、この連戦中、なんとか5回は投げ