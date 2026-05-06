「永田やだ～、永田やだ～」と繰り返されるフレーズで知られるCMが印象的な永田や佛壇店。創業100年以上の老舗は、伝統の仏壇づくりを守りながら、住宅事情や供養の変化に対応しつつ、新規事業にも挑戦を続けています。 ■永田や佛壇店の懐かしいCM まずは街で、懐かしのご当地CMについて聞きました。 街の人：「“永田やだ～、永田やだ～”って、何十年たっても覚えている。インパクト