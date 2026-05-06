今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの義母は遠方に住んでおり、会う機会は少ないものの、その分、A子さん宅に遊びに来た時は滞在時間が長めです。長丁場の義母対応に正直大変さを感じていたものの、我慢していたA子さん。しかし、あまりにもくつろぎ過ぎる義母の様子を見て、イライラしてしまいます。そんなA子さんを救ったのは、小学1年生の娘さんの一言でした。 遠方に住む義母 遠方