名古屋市でアルミ缶の持ち去りを禁止する条例が2026月4月に始まった。開始から1カ月が経ち、持ち去りの被害は本当に減ったのか？路上生活者からは「今は様子を見ている」との声もあり、今後の先行きは不透明だ。 ■アルミ缶「持ち去り禁止」に…背景に“価格高騰” 名古屋の中心部を走る若宮大通、高速道路の高架下に、多くの路上生活者が暮らしている。 10年以上にわたり、路上生活者の支援を続ける東岡牧