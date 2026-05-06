花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」が、ポケモンとコラボレーションした新作パッケージの化粧下地を5月9日（土）から、洗顔料を7月11日（土）から発売する。数量限定。プリマヴィスタからポケモンコラボのスペシャルパッケージアイテムが数量限定で登場第1弾は「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」（25mL・3080円）のスペシャルパッケージ全4種がお目見えする。ミュウ（ベージュ）、プリン（ラベンダ