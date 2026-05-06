長友佑都が後半25分から途中出場FC東京は5月6日、明治安田J1百年構想リーグの第15節でジェフユナイテッド千葉と対戦。DF長友佑都が後半25分から途中出場し、3月14日の水戸ホーリーホック戦以来、約2か月ぶりのピッチに立った。しかし、チームは0-3で敗れた。北中米ワールドカップのメンバー発表を15日控えるなか、39歳の長友がピッチに帰ってきた。後半25分にDF橋本健人との交代でピッチに入った。ピッチに入るとセンターバッ